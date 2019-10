Polonia, Boniek: "Milik e Zielinski si identificano nel Napoli! Per noi è un bene che siano lì"

Zbigniew Boniek, presidente della federazione polacca, si è soffermato su Milik e Zielinski nel corso del suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono molto contento che Milik si sia ripreso, ora ci vuole un po' di continuità. Arek è sempre pericoloso, ha un sinistro che ti può far male in ogni spazio. Ho parlato con lui e devo dire che gli mancava il gol. Si sentiva quest'aria, infatti dopo il gol in nazionale ha tirato un urlo che s'è sentito fino al Vesuvio. Io ho visto la sua crescita, da 7 anni, mi fa molto piacere vederlo giocare più spesso e segnare. Rinnovo per Milik e Zielinski? Non guardo queste cose. Per me Milik è un buonissimo calciatore, mi fa molto piacere che lui e Zielinski giochino col Napoli. Si identificano molto con la squadra, lo confermo perché li sento sempre".