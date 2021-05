Ponciroli: "Spalletti un azzardo, Napoli è piazza complicata e lui è fuori da un po'"

"Sono convinto che Gattuso a Firenze sia l'uomo giusto al posto giusto". Inizia così l'editoriale di Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ospite come tutti i venerdì su TMW Radio.

Alla Juventus c'è di nuovo Allegri:

"Corretto che torni Allegri, deve essere lui a prendere decisioni importanti. Non sarà semplice, ma ha il carisma per farlo. La Juve ha investito su di lui per un duplice ruolo, di allenatore e di 'taglia teste', per decidere chi far rimanere e chi no. Sono convinto che abbia le idee chiare su quale sarà la Juventus del futuro".

Spalletti al Napoli ti convince?

"A sensazione no. È fuori dal calcio da un po', ha un carattere molto particolare e se la prende facilmente. Non si discute il valore del tecnico, ma Napoli è una piazza complicata e ho paura che alla prima crisi si sfaldi tutto. Avrei puntato a un allenatore diverso, Spalletti è un azzardo in relazione alla città. Vediamo, magari mi sbaglio, avrà sicuramente tanta voglia di far bene".