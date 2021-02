Porrini: "Napoli troppo sottomesso all'andata, sono perplesso"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Sergio Porrini, vice commissario tecnico dell'Albania ha parlato di Atalanta-Napoli di domani: “La cosa fondamentale in un doppio turno è non subire gol nella partita in casa e quindi lo 0-0 è un buon risultato. E' logico che poi la partita d’andata ha detto tantissime cose. Sicuramente dal punto di vista del Napoli cose non positive. E’ la prima volta che vedo un Napoli così sottomesso all’avversario e così impotente nel fare il proprio gioco. Ho ancora negli occhi la partita del campionato stravinta dalla squadra di Gattuso, in Coppa invece il Napoli ha voluto adattarsi all’Atalanta giocando con un modulo che non è abituato e in campo si è visto questo disagio. Il Napoli è stato in difficoltà a creare occasioni da gol e anche a livello difensivo, dove ha rischiato varie volte di subire gol. Mi sarei aspettato che Di Lorenzo sulla fascia destra quella posizione spingesse di più, a sinistra sicuramente, per caratteristiche, non poteva farlo Hysaj. Il Napoli sperava nella giocata del singolo come Insigne, ma questo non è avvenuto. C’era mancanza di idee nella fase offensive e questo mi ha lasciato molto perplesso”.