Prandelli: "C'è un ruolo fondamentale più di altri nel Napoli. Che partita con l'Atalanta"

Cesare Prandelli, allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale, ha esaltato Diego Demme e Stanislav Lobotka nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Tante volte basta un calciatore funzionale al progetto tecnico. Al Napoli mancava un equilibratore, il problema all'inizio era proprio questa spaccatura tra reparti. Giocatori che danno i tempi di gioco sono fondamentali. Le direttive dell'allenatore, poi, sono determinanti per far funzionare il sistema".

ATALANTA-NAPOLI - "I numeri vanno letti sempre dopo le partite. Questa è una partita da vedere, da godere, perché si tratta di due squadre che hanno una mentalità vincente. Sarà una goduria per tutti gli sportivi. Affrontare l'Atalanta in questo momento è molto complicato. E' l'unica squadra che alla ripresa del campionato non ha cambiato i ritmi, sono sempre gli stessi. Questo perché con Gasperini hanno acquisito una gran cultura del lavoro, è una squadra che lavora tanto per avere questa intensità. Ma con l'equilibrio trovato dal Napoli sarà una gran bella partita".