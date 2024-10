Prandelli: "La chiave del Napoli è Lobotka: dà equilibrio e non perde un pallone"

"E se vinci i duelli lù in mezzo poi sviluppi una netta supremazia nella gestione del gioco".

L'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli, tramite la Gazzetta dello Sport, ha letto le carte al campionato con un occhio di riguardo alla corsa scudetto dei prossimi mesi: "Complicato stilare giudizi, anche perché vedo altre pretendenti. Inter e Napoli però per continuità, tasso tecnico, impostazione tattica e forza mentale sono due rulli. Inzaghi è sempre molto abile a consolidare mentalità e situazioni di gioco. Conte invece mi ha sorpreso tatticamente: non solo 3-5-2, ma anche il 4-2-4 e una flessibilità non banale nell'adattarsi alle situazioni".

Juventus e Milan?

"La Juve può rientrare nella lotta per il tricolore se riesce a trovare un passo più spedito. Il Milan ha grande potenziale ma si sta incastrando da solo. L'impressione è che ci siano degli equilibri interni da risolvere. Metto anche l'Atalanta: ha fatto un ottimo mercato e quando va a mille diventa difficile starle dietro".

Quali gli uomini chiave di Inter e Napoli?

"L'Inter ha tanta qualità ma se devo fare dei nomi dico Barella-Frattesi. Nel Napoli la chiave è Lobotka: dà sicurezza, equilibrio e non perde un pallone. E se vinci i duelli lù in mezzo poi sviluppi una netta supremazia nella gestione del gioco".