Pranzo di squadra pagato da Bakayoko? Meret: "Il mister aveva detto di sì, poi non so..."

Nella giornata di ieri il Napoli non s'è allenato e ne ha approfittato per un pranzo di squadra alle pendici del Vesuvio. Tema toccato da Alex Meret oggi, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il mister aveva detto di sì, poi non so effettivamente chi ha pagato alla fine. E' stata una bella occasione per stare insieme e staccare dopo tanti allenamenti di fila. Un giorno di scarico ci stava, oggi abbiamo ripreso a lavorare per domenica".