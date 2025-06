Pres. AIA: "Var va aggiornato, ma non decidiamo noi! Challenge? Favorevole"

Antonio Zappi, presidente dell'AIA, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Arbitri equiparati ai pubblici ufficiali? Siamo a disposizione del confronto, ma quando si oltrepassano i confini dialettici, quando entrano in campo quei furori, sappiano che spesso provocano delle conseguenze emulative. Quanto accade a San Siro, all'Olimpico, al Maradona poi provoca degli effetti. Così come accade coi simulatori. Gli arbitri per essere bravi hanno bisogno della precisione tecnica, se qualcuno li inganna possono cadere in errore e dall'errore si può arrivare alla reazione violenta. Allora noi dovremmo tracciare una linea e avere un codice comportamentale.

VAR? Prima di aggiornare un protocollo bisognerebbe conoscere le regole e accettarle, solo dopo si può pensare di cambiarle. Come tutti i fenomeni umani evolvono e cambiano. Il VAR è uno strumento giovane, ha bisogno di aggiornamenti. Le criticità che si sono verificate verranno risolte. Il protocollo VAR è determinato dall'IFAB, che tiene conto anche delle segnalazioni delle federazioni nazionali.

Challenge? Non so se e quando l'IFAB deciderà di introdurlo. Quello che posso dire è che ci sarà l'introduzione del Football Video Support in Serie C e nel calcio femminile. Non è un VAR a chiamata, ma una possibilità di consultare lo strumento tecnologico in maniera innovativa. Per quanto mi riguarda il challenge è l'evoluzione naturale di questo strumento, a me piacerebbe introdurlo.

Sospensione Salernitana-Sampdoria? Non mi sembra ci fossero più le condizioni idonee per proseguire. Bisogna fare una riflessione sui playout. Qualche anno fa fu sospeso Brescia-Cosenza, ieri Salernitana-Sampdoria. Forse è ora di pensare a qualcosa di diverso per le retrocessioni".