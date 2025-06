Giordano: "Nel calcio puoi vincere anche se vendi. Ricordate il Napoli di Spalletti?"

Per parlare della nuova Lazio di Sarri che sta nascendo è stato intervistato dal Corriere di Roma l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano. Queste le sue parole iniziando dalla stagione appena conclusa: "Baroni secondo me ha fatto molto bene e si poteva continuare con lui. La Lazio in questa stagione non ha raccolto niente, è vero, ma la stagione ha visto la squadra essere protagonista fino all’ultimo. Per certi versi l’annata dei biancocelesti è simile a quella dell’Inter. Per la rosa che Baroni aveva a disposizione, per me, non si può essere delusi. La squadra ha fatto un ottimo percorso in Europa, sbagliando solo la gara d’andata col Bodo. E in campionato si è giocata la qualificazione alla Champions fino all’ultima giornata. La colpa del flop finale secondo me va attribuita ai giocatori. Nell’ultima giornata, in casa e con il Lecce ridotto in 10 per più di un tempo, dovevano riuscire a conquistare almeno un punto. Già con il sesto posto e la qualificazione alla Conference League, ora ci sarebbe meno amaro in bocca".

Si aspetta dei miglioramenti con Sarri? "Con lui la squadra ha fatto bene nel primo periodo, ma l’ultima stagione è andata veramente male. Lui conosce l’ambiente, e questo è sicuramente un bene, ma più che da lui i risultati dipenderanno dai calciatori. Il livello è quello. Nemmeno il miglior allenatore al mondo può farfare 6 gol a campionato a Guendouzi e 7 a Rovella".

Per finanziare il mercato chi venderebbe? "Ritengo che tutti i giocatori siano cedibili. Dipende sempre dalle offerte che arrivano. Bisogna saper sostituire i calciatori, ma di talenti, ancora sconosciuti e quindi economici, ne è pieno il mondo. Qualcuno dice che il club ha rifiutato offerte altissime per alcuni tesserati, io onestamente per 40-50 milioni venderei tutti. Come successe al Napoli di Spalletti che perse giocatori chiave, prese una serie di sconosciuti, e vinse lo scudetto. Se si lavora bene si può migliorare anche vendendo".