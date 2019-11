Pres. Anticorruzione sui casi Zielinski ed Allan: "Vicende con tratti di stranezza, ci sono rischi di derive..."

Raffaele Cantone, presidente ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando i casi di furto in casa Napoli: "E' una vicenda con tratti di stranezza, anche in passato si sono verificate strane vicende legate ai giocatori del Napoli, ma bisogna aspettare e fare chiarezza prima di dare indicazioni definitive. Mi sembra che il primo furto, proprio perchè fatto ad Allan giocatore simbolo della vicenza, desti preoccupazioni in questo senso. Io credo che la procura faccia un'attività doverosa, sappiamo i problemi che ci sono nel tifo, attorno al Napoli, ci sono i rischi di derive strane in queste situazioni".