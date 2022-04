Pres. Assoagenti: "Scudetto? Dico Napoli anche se con la Fiorentina è tra le gare più difficili"

"Quanto all'Inter è una squadra tosta che deve però sperare che gli attaccanti si diano una mossa".

Beppe Galli, presidente dell'Assoagenti, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della lotta scudetto e non solo. "Il calendario può far dire che sia il Napoli la favorita ma tutto sarà aperto fino alla fine", ha detto a margine della semifinale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Roma. "Per i partenopei quella di domenica con la Fiorentina sarà una delle partite più difficili. La squadra viola comunque non mi ha sorpreso perchè ho sempre detto che poteva arrivare tra le prime otto. Per il Milan scoglio duro domenica perchè il Torino è un'ottima formazione che poteva avere più punti. Quanto all'Inter è una squadra tosta che deve però sperare che gli attaccanti si diano una mossa".

Capitolo giovani: cosa fare anche per rilanciare la Nazionale?

"La Federazione deve capire che ci sono troppi stranieri anche nei settori giovanili. E poi spero che abbiano un impulso le seconde squadre, a patto che non vengano riempite da stranieri".