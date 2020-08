Pres. Assoallenatori: "Su Pirlo polemica sciocca, è in regola con le norme e conta questo"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, si è soffermato sull'ingaggio di Pirlo nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Su Andrea alla Juventus, polemiche sciocche. È libero mercato, la #Juve sceglie chi vuole. Pirlo è in regola con le norme Federali e conta questo. Scelta azzardata? La Juve non ne fa. Pirlo non avrà panchine alle spalle, ma sul sapere calcistico è già di livello mondiale. Poi conteranno i risultati, come per tutti: puoi avere un grande come Baggio in panchina, ma se ne perdi quattro di fila resteranno le sconfitte".