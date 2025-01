Pres. Atalanta: "Gasperini al Napoli è sembrata più un’operazione mediatica"

vedi letture

Luca Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato anche di Gasperini e delle voci estive nella sua intervista al Corriere della Sera. Si parte da lontano, dal rischio esonero di qualche anno fa, quando tutto ebbe inizio: "Non era una situazione facile. Perse le prime 4 partite su 5. Aveva contro tutta la città e i tifosi. A un certo punto decisi di parlare alla squadra: “Non azzardatevi a pensare che mandiamo via lui. Lui è qui e continuerà a starci. Vedete di darci retta, altrimenti mandiamo via voi”. Guarda caso vinciamo la partita con il Crotone… E da lì inizia la risalita».

Ha avuto proposte serie in questi anni?

"La Roma ha avuto ambizioni importanti".

E il Napoli?

"Mah, è sembrata più un’operazione mediatica".