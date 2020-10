Pres. Crotone su Juve-Napoli: "Non vedo falle nel protocollo, il club azzurro ha fatto una scelta..."

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Gianni Vrenna, presidente del Crotone. “Bisogna cercare di andare avanti il più possibile, evitando un altro blocco del campionato. Uno stop come quello della passata stagione rappresenterebbe una mazzata in termini economici soprattutto per i club che di autofinanziano, come il Crotone”. “A dire la verità – ha continuato Vrenna a Radio Crc – non vedo falle nel protocollo. C’è un regolamento che stiamo seguendo da mesi. I vertici del calcio hanno ritenuto opportuno confermare Juve-Napoli alla data prestabilita. Il Napoli ha pensato, invece, che non ci fossero le condizioni per partire per Torino, è stata una scelta del club. Saranno i giudici a stabilire se ha fatto bene o no”.

Tornando, invece a questioni di campo, Vrenna si è detto “soddisfatto dell’inizio di campionato del Crotone, soprattutto perché abbiamo dimostrato di meritare la categoria. Esprimiamo un bel gioco. Sabato abbiamo conquistato il primo punto contro la Juve. Purtroppo si sono sottolineati soprattutto i demeriti dei bianconeri. Io, invece, credo che il risultato sia stato merito soprattutto della prestazione del Crotone”.

Squadra allenata sapientemente da Stroppa. “Il nostro mister è bravo – ha detto Vrenna – a Crotone ci abbiamo sempre visto bene in termini di allenatori. Non va dimenticato che da qui sono passati tecnici come Gasperini e Juric. Speriamo che Stroppa possa diventare ancora più bravo e regalarci la salvezza. Per noi restare in Serie A sarebbe come vincere la Champions”.

Ci proverà con una squadra ricca di talenti da coltivare. “Abbiamo portato avanti un mercato importante – ha dichiarato Vrenna a Radio Crc – ci aspettiamo parecchio da Magallàn e Rojas. Speriamo, soprattutto, con quest’ultimo di ottenere una bella plusvalenza in futuro. Per Simy non è ancora il momento di parlare di mercato. E’ un calciatore di livello. Osimhen è più veloce e più giovane, ma anche il nostro Simy continuerà a prendersi grandi soddisfazioni”.