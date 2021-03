Pres. Feder. Albanese su Hysaj: "Può ancora aiutare il Napoli e restare"

Nel corso di 'Radio Goal', il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di Elseid Hysaj: “Sembra un giocatore di grande esperienza ma non dimentichiamoci che è ancora giovane. Può ancora aiutare il Napoli e restare, ma non so quali sono le intenzioni del presidente De Laurentiis e dello staff tecnico. Contro l’Inghilterra le due chance che abbiamo creato sono venute proprio grazie a Elseid, ha fatto un’ottima partita. Può giocare in tutti i ruoli della difesa, non ha problemi a dovere giocare a destra e o a sinistra. A lui piace la città di Napoli, ormai è diventato napoletano e penso che vorrebbe continuare con la maglia azzurra”.