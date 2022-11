Pres. Federbasket: "Grande Napoli! Merito del suo allenatore, ma deve dire grazie ad ADL"

"Lo conosco da anni, i nostri due figli hanno frequentato le stesse scuole, ed ha realizzato un progetto straordinario".

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il presidente della Federazione italiana pallacanestro Gianni Petrucci ha parlato a Radio Punto nuovo alla vigilia del suo arrivo a Napoli, dove la nazionale femminile giocherà le due gare decisive per le qualificazioni ai campionati europei. “La scelta della Fip – spiega Petrucci – è dovuta al calore che il pubblico ha sempre dimostrato e che potrà essere decisivo per le atlete guidate da Lino Lardo, e conferma anche il momento positivo che il basket sta vivendo a tutti i livelli, dalle Nazionali alle realtà sportive che curano la crescita dei giovani. Siamo il secondo sport dopo il calcio, la pallacanestro rimane un grande fenomeno di aggregazione popolare che in Campania oggi può contare su due grandi realtà in serie A grazie al lavoro di due imprenditori appassionati come Grassi a Napoli e Longobardi a Scafati”.