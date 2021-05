Pres. Fiorentina: "Allenatore? Uno che vince! Perso già 82mln, il problema è la stampa!"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa annunciando l'addio di Iachini e svelando i piani futuri. Ha parlato anche di allenatore futuro, con Gattuso in pole secondo i rumors. Lui non fa il suo nome ma parla così degli indizi: "Che allenatore voglio? Uno che vince! Tre mesi fa i giornalisti avevano detto che si doveva ristrutturare tutta società... al momento non abbiamo ancora un nuovo allenatore. Su chi sarà l'allenatore e come sarà fatto la nuova squadra, lo dirò nel prossimo futuro, quando la stagione sarà conclusa. Oggi non posso dire chi resterà o andrà via".