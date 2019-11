Pres. Genk: "Berge piace a Napoli, Liverpool e altri top club! C'è fiducia per gara col Salisburgo"

Peter Croonen, presidente del Genk, all'anti-vigilia della sfida con il Salisburgo nel girone del Napoli di Champions League è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Per la partita di mercoledì c'è molta fiducia. Abbiamo un nuovo allenatore e stiamo lavorando bene, non mi aspettavo queste difficoltà iniziali, né per noi né per il Napoli. Berge? E' uno dei giovani più forti d'Europa, sta giocando per la prima volta la Champions League e in futuro vorrebbe vincerla. Su di lui ci sono Napoli, Liverpool e tanti altri principali club europei".