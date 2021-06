Pres. Liga attacca: "La Superlega non porta più soldi. Perez non è Robin Hood"

Javier Tebas torna a scagliarsi contro la Superlega e le due squadre spagnole che non hanno ancora abbandonato il progetto. Il presidente de LaLiga ha dichiarato a El Transistor: "Ascoltando Florentino Pérez, ho avuto la sensazione che fosse Robin Hood. Che il Real Madrid o il Barcellona siano i riferimenti in Europa ... No, amico, no! Stanno dando una versione sulla Superlega che non corrisponde alla realtà, perché non porterà più soldi. Se i club hanno commesso un'irregolarità con lo statuto UEFA, devono essere sanzionati.

I fatti sono molto gravi, e questo indipendentemente dal fatto che i club siano spagnoli o meno . Quello che mi fa male è che il Real Madrid pensa che questo progetto possa aiutare il calcio europeo. Sono rimasto sorpreso anche dalla posizione del Barcellona. La loro situazione economica spiega perché volevano salire sul carrozzone: ha perdite per 320 milioni di euro , la metà di tutte le squadre della Liga".