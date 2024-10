Pres. Milan insiste: "Sono furioso, il rinvio ci ha creato un grave danno!"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, alla vigilia della gara contro il Napoli è tornato a parlare con toni duri del match rinviato col Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Sky:

“Rinvio? Sono furioso perché è stata una decisione presa dal sindaco di Bologna una decisione incomprensibile, ingiusta e immotivata. Non tanto per la chiusura dello stadio in presenza di un’alluvione, per carità, ma sull’averci impedito di giocare la partita a porte chiuse. Una decisione davvero incomprensibile, soprattutto tenuto conto che sono stati permessi altri eventi a porte chiuse a Bologna.

Noi siamo stati rispettosi nei confronti di un’istituzione che ha preso una decisione, ma è stata una decisione iniqua che ci ha creato un grave danno, abbiamo subito un torto grave. Crediamo che ci siano tutti i presupposti per mettere in discussione l'ordinanza del sindaco di Bologna: questa decisione la stiamo guardando da tutti i punti di vista e non vogliamo rimanere inerti di fronte a questo danno che ci è stato creato".