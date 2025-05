Resp. Ticketone: "Cagliari già salvo, possibile apertura Settore Ospiti ai napoletani"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile della sezione sport di Ticketone. Ecco quanto diffuso tramite comunicato stampa: “Napoli-Cagliari sarà sold out. Lo spareggio poi è legato ad un solo risultato e quindi al pareggio dell’Inter e alla sconfitta del Napoli e credo sia improbabile che accada una cosa del genere.

La vendita dei biglietti di Napoli-Cagliari partirà questo pomeriggio, [...] alle 15:00. Si è deciso per giocarla venerdì e il pareggio eventuale poi non si potrebbe giocare prima di lunedì. I biglietti di Napoli-Cagliari si venderanno sul web e nei punti vendita e so che ci sono già persone in fila!

Settore ospiti? In questo momento il settore ospiti del Maradona è dei tifosi del Cagliari, non ho notizie di una apertura per i tifosi del Napoli, ma vista anche la classifica del Cagliari e la salvezza acquisita potrebbero anche vietare la trasferta e a quel punto aprire il settore ospiti ai napoletani. Ma, al momento non è così.

Non posso dire con certezza quanti biglietti sono in vendita per la gara col Cagliari perchè ci sono delle logiche della società su come gestire i biglietti disponibili che vanno totalmente al pubblico, ma in queste partite una parte è destinata anche a sponsor, autorità. La capienza però è di 55mila, ci sono più della metà abbonati e la restante parte sarà divisa tra tifosi, sponsor e autorità”.