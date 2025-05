Zazzaroni: "Di Lorenzo non ha la stoffa del capitano, mi sembra quello che ha più paura"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Di Lorenzo è un ragazzo bravissimo, ma non ha la stoffa del capitano. Mi sembra il giocatore che ha più paura, ossia quel giocatore a cui il pallone pesa tanto. In certe situazioni ci vogliono gli attributi, alla Bruscolotti. Sei capitano, sei leader. Devi fare il capitano e il leader, devi far capire quant'è importante quello che stai per prenderti, ossia lo Scudetto.

Non è un attacco a Di Lorenzo, ho piena ammirazione per il giocatore, per quello che ha fatto nell'annata dello Scudetto con Spalletti e anche in questa stagione. Non vorrei che le mie parole fossero strumentalizzate", le sue parole nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.