Pres. Pescara: "Insigne meglio nel 4-3-3, ma il modulo non si cambia per un singolo"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, si è soffermato su Lorenzo Insigne nel suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il 4-3-3 è il modulo in cui Insigne è esploso, evidentemente si trova bene. E' chiaro che fare l'ala sinistra come lo fa lui implica una grandissima preparazione, non ce ne sono tanti come lui in Italia. Cambio modulo? Un allenatore non deve farlo per un giocatore solo. Credo che in questo momento il Napoli non sta girando al meglio e i problemi diventino sempre più grandi. Ma ci sono giocatori importanti e un allenatore di gran livello, il Napoli uscirà da questo periodo no".