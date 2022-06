Pres. Salernitana su Sabatini: “Un bugiardo, non pagherò mai certe commissioni! Non sa mandare manco una mail…”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, risponde all'ex ds dei granata Sabatini

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, risponde all'ex ds dei granata Sabatini. Intervistato da La Gazzetta dello Sport spiega i motivi dell'addio: . "Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture. Adesso leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail".