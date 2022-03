Pres. Veneto: "La città di Verona non è solo quello striscione, popolo è solidale e sa accogliere"

Luca Zaia, presidente del Veneto, ha commentato lo striscione della vergogna esposto a Verona

Luca Zaia, presidente del Veneto, ha commentato lo striscione della vergogna esposto a Verona: "C’è da vergognarsi a lanciare simili messaggi, altro che goliardia. Però la città di Verona non è quello striscione, anzi. Verona e i veronesi sono invece sempre simbolo di accoglienza e solidarietà, basti pensare che in questi giorni le associazioni, le istituzioni locali, le famiglie o le autorità sanitarie stanno facendo il massimo per ospitare, aiutare e curare chi scappa da questa folle guerra".