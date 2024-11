Presentazione Ranieri, subito una premessa: "Avevo smesso, devo chiarire con i cagliaritani..."

Giornata di presentazione per Claudio Ranieri. Prima del botta e risposta con i giornalisti, il nuovo allenatore giallorosso ci ha tenuto a fare una doverosa premessa per chiarire le sue dichiarazioni della scorsa estate dopo l'addio al Cagliari: "Prima di iniziare con le vostre domande voglio mettere i puntini sulle I. Io avevo smesso di allenare: ho avuto più richieste in questi mesi che dopo aver vinto il campionato col Leicester e ho sempre detto di no. Ho sempre detto che solo in due casi sarei tornato sui miei passi, per la Roma o per il Cagliari.

Ero super-convinto che non sarebbe accaduto, ma il fato ha voluto che tornassi a casa. Il fato ha voluto che ho iniziato alla Roma da calciatore e finirò la carriera da allenatore e dirigente. Ci tenevo a dirlo soprattutto nei confronti dei tifosi del Cagliari".