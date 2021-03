Prof. Bassetti: “Vacciniamo i calciatori per dare un segnale. L'ASL decide se puoi partire o no…”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Mi auguro che non dimenticheremo mai questo periodo anche se mi pare che molte delle cose che avremmo dovuto imparare dalla prima ondata e dalla seconda e poi la terza non sono stata tanto imparate. Speriamo che adesso ne impareremo un po' di più, c'erano tante lezioni da dover imparare eppure non sono state in qualche modo seguite. Quindi mi auguro vivamente che da adesso in poi si inizia a guardare un po' più indietro e guardando indietro si Impari anche come poter guardare meglio il futuro. La terza ondata ormai è una realtà, un dato di fatto purtroppo.

Mi scuso con chi pensa che io abbia voluto come dire andare avanti alle loro priorità nessuno ovviamente pensava di vaccinare prima il calciatore rispetto agli anziani. Credo che far fare il vaccino ai calciatori significherebbe dare un segnale anche agli scettici in materia, cosicché si convincano definitivamente. Sarebbe un bello spot sicuramente.

Ovviamente quando si è di fronte a una questione sanitaria evidentemente dovrebbe comandare chi gestisce la questione sanitaria e quindi in qualche modo se c'è una disposizione dell’ASL è questa la disposizione che va seguita. Però il problema è che bisogna che le diverse componenti parlino un po' di più tra di loro perché quando si fanno i protocolli è bene che si informino le ASL”.