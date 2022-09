Prof. Castellacci: "A Osimhen servono 25-30 giorni per non rischiare una ricaduta"

Enrico Castellacci, storico medico sociale della Nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Enrico Castellacci, storico medico sociale della Nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Di solito con questo genere di infortuni un mesetto ci vuole tutto. Poi bisogna vedere che tipo di lesione di secondo grado è. Se si tratta di una ricaduta, nel senso che aveva già un problema muscolare, 25-30 giorni ci vogliono tutti. Se la muscolatura è forte può recuperare anche prima, ma in linea di massimo se c'è un secondo grado effettivo questi sono i tempi di recupero per non rischiare. Non c'è niente di peggio che accelerare i tempi per una lesione muscolare, le ricadute sono più devastanti degli infortuni stessi".