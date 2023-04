Prof. Castellacci: "I tempi di recupero di Osimhen. Ma la prognosi può cambiare in un caso"

Enrico Castellacci, medico dello Sport ed ex responsabile dell'area medica della Nazionale Italiana, è intervenuto a Marte Sport Live

Enrico Castellacci, medico dello Sport ed ex responsabile dell'area medica della Nazionale Italiana, è intervenuto a Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte: "Infortunio Osimhen? Si tratta di una lesione distrattiva all'adduttore sinistro: in mancanza di esami strumentali da me visionati, resto nell'ambito delle ipotesi. Basandomi sulla diagnosi - clinicamente vaga - diramata nel comunicato dal Napoli, si presuppone si tratti di una lesione di primo grado, dove le fibre non hanno sanguinato: quando c'è una lesione di primo grado, si ha edema delle fibre ma non rottura. Si tratterebbe della lesione più piccola, che lascia presupporre un recupero tra i 15 e i 20 giorni. Come specificato dal club, il calciatore sarà sottoposto ad ulteriori controlli: il ragazzo va monitorato per capire se ci sarà un sanguinamento, in tal caso la prognosi cambierebbe.