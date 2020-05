Prof. Galli: "Ritorno Covid-19? Un virus simile impiegò 60 anni per diventare raffreddore"

Il virologo Massimo Galli è intervenuto a Cartabianca su Rai3: "In una dimensione di paese la ripresa di alcune attività produttive fondamentali è l'aspetto principale e immediato: su questo non si può assolutamente tornare indietro. In caso avremo una ripresa della malattia ci sarebbero conseguenze economiche ben più pesante.

Messa in sicurezza di situazioni come bar e ristoranti? Ci va molta sperimentazione e creatività per garantirla: non è facile. Per le regioni dove la situazione è diversa dal punto di vista del numero delle infezioni quello che mi chiedo è se quando e quanto sono state fatte azioni che possono arrivare attraverso identificazioni di persone che sono state in casa con la malattia, per evitare che escano immediatamente: tanta gente è a casa che aspetta ancora il tampone: questo ovunque, in tutta Italia. Bisogna potenziare l'attività della medicina territoriale".

Su app e tracciamento: "Se mi devo basare sulle disposizioni scritte ci sono prime indicazioni che meritano ulteriori articolazioni, forse un po' più di coraggio di sperimentazione. Io sostengo che è necessario avere schemi di ripresa per le imprese grandi per le attività pubblico".

Su ritorno pandemia: "Chi può dirlo? Cosa può fare questo virus? Se prendiamo come esempio un virus abbastanza affine a questo, come uno uscito intorno al 1890, ci ha messo una sessantina d'anni per diventare un virus raffreddore".