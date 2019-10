Prohaska avvisa l'amico Ancelotti: "Gara difficile, Salisburgo segna minimo 3 gol a partita"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore austriaco, compagno anche di Ancelotti alla Roma, Herbert Prohaska che ha presentato il Salisburgo: "La partita è molto difficile per il Napoli. Il Salisburgo è giovane, corre tantissimo, ma il Napoli ha sicuramente più classe nei vari reparti. Il Salisburgo ama il gioco offensivo, gioca molto alto, rischiano tanto ma segna sempre 3-4 gol ad ogni partita, pure a Liverpool nonostante lo svantaggio. E' una bella squadra, qui domina chiaramente, come la Juve in Italia, purtroppo. Perché purtroppo? Meglio variare per me, Inter, Napoli, Roma. Se ogni anno vince la stessa non si fa il bene del calcio italiano. Ancelotti? Da austriaco tifo Salisburgo, ma se vince il Napoli sarò contento per Carlo, grande giocatore, allenatore e grande uomo".