PSG, Luis Enrique: "Kvara? Nulla da dire. Ora devono esserci delle partenze"

vedi letture

Alla vigilia della sfida in campionato contro il Lens, Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico del PSG viene dal trionfo ai sedicesimi di Coppa di Francia (4-2) e si è detto soddisfatto della forma della squadra: "Sinceramente, la squadra è attualmente in uno dei momenti migliori della stagione, da quanto vedo agli allenamenti", ha ammesso in prima battuta.

In seguito un giornalista ha provato a lanciare la frecciatina sulla sensazione di sentirsi già campione di Francia: "Il Marsiglia è a 7 punti da noi, Monaco a 10. Il calendario è molto impegnativo. Ci sono ancora molti match da vincere per essere campioni". Quanto invece ai dialoghi di rinnovo per Nuno Mendes e se sia disturbato da ciò: "No, lo trovo sulla stessa linea di sempre. Sta molto bene, come al solito".

Alla domanda fatidica, poi, sul mercato e il giorno di Kvicha Kvaratskhelia già a Parigi dopo l'addio al Napoli, Luis Enrique ha preferito mantenere il riservo assoluto: "Non ho nulla da dire". Mentre su eventuali nuove operazioni, in entrata o in uscita: "Perché ci possano essere degli arrivi, devono esserci delle partenze. Non possiamo fare acquisti in modo illimitato, bisogna rispettare il fair play finanziario. Perché ci possano essere degli arrivi, devono esserci delle partenze. Nel tempo che abbiamo a disposizione, l'obiettivo è arrivare a dire che ci sono due giocatori per ruolo e che tutti possano giocare".