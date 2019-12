Quando Ancelotti disse a Gattuso allenatore: "Sei la persona giusta al posto giusto..."

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune frasi di Ancelotti rivolte al suo ex allievo Gattuso per la festa dei suoi 40 anni: "Caro Rino, adesso che ti vedo in panchina che ti agiti come un matto, urli, sbraiti, inciti i tuoi giocatori, mi viene da pensare che sei la persona giusta al posto giusto: c’è bisogno della tua passione, del tuo carattere, del tuo spirito di sacrificio per superare gli ostacoli; c’è bisogno anche della tua allegria per sdrammatizzare certe tensioni; e di qualche tua solenne arrabbiatura per svegliare qualcuno che dorme, perché in una squadra, in un gruppo, c’è sempre qualcuno che dorme...".