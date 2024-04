Quando Manna disse: "Ero un giocatore mediocre, ma ho studiato tanto per vivere di calcio"

Giovanni Manna, futuro ds del Napoli, parlò così nel 2019, quando era a Lugano, pochi mesi prima della chiamata della Juventus

Giovanni Manna, futuro ds del Napoli, parlò così nel 2019, quando era a Lugano, pochi mesi prima della chiamata della Juventus: "Lavorare nel mondo del calcio è sempre stato un sogno, da giocatore non era possibile perché ero mediocre, ma ho sempre allenato e studiato per poter far combaciare le due cose e intraprendere un giorno un percorso professionale. Pregi? Quando mi pongo un obiettivo riesco spesso a raggiungerlo".