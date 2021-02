"Quando tornano Osimhen e Merten?", la risposta di Gattuso è stata chiara

Quando tornano Mertens e Osimhen? Quando, il Napoli, ritroverà i suoi due attaccanti? Ha risposto a questa domanda in conferenza stampa Rino Gattuso: "Bisogna aspettarlo, farlo stare due gare di seguito in panchina poteva essere una mazzata. Oggi l'ho visto un po' più attivo, bisogna dargli minutaggio ma serve gente pronta a battagliare. Osimhen è un valore aggiunto per noi, come lo è Mertens e dobbiamo aspettarlo. Abbiamo un solo attaccante a disposizione. Petagna non ha giocato dal primo minuto anche per questo, perché é il nostro unico attaccante a disposizione: bisogna gestirlo bene perché perderlo sarebbe un problema”.