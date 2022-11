Rabiot snobba la Juve: "Se resto? Non è il momento di parlarne, penso al Mondiale"

"Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove - prosegue l'ex PSG -, ma anche per parlare con la Juve"

Il Mondiale in Qatar può rappresentare la definitiva consacrazione di Adrien Rabiot, subito in gol all'esordio contro l'Australia della sua Francia. Il focus del centrocampista bianconero è dunque rivolto esclusivamente al presente: "Se resterò alla Juve? Non lo so ancora e non è il momento di parlarne", la sua replica ai taccuini de La Repubblica.