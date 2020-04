Racconto choc di Osvaldo: "Quando ero alla Roma stavano per uccidermi in un bar"

L'ex attaccante Pablo Daniel Osvaldo ha raccontato in un'intervista a TNT Sports diversi aneddoti. Come questo: "Una volta ero in un bar e mi stavano quasi uccidendo. Poi chiesi a Daniele (De Rossi, ndr) e Francesco di accompagnarmi per sistemare le cose, non sono stupido". Una battuta anche sulla fascia di capitano indossata e messagli sul braccio proprio da Totti: "Lui uscì, ma non mi diede la sua fascia. Ne usai un'altra. Me la firmò e scrisse 'Per il mio futuro capitano'".