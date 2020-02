Rai, Antinelli: "Mertens titolare. Attenzione agli esterni di Conte"

Il giornalista Rai Alessandro Antinelli ha detto la sua in merito alla sfida di stasera tra Inter e Napoli per la semifinale di Coppa Italia: "Credo nel tridente leggero. Mertens può disconnettere l'ingranaggio di Conte. Una squadra come l'Inter che gioca col 3-5-2 può dare fastidio al Napoli attraverso gli esterni. All'andata in campionato il Napoli ha fatto molto fatica sulle corsie laterali".