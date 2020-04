Rai, Di Gennaro: "Serie A? Si cominci a pensare all'ipotesi Playoff"

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai Dario Di Gennaro in merito alla possibile ripartenza della Serie A: "Difficile capire quando ripartire e come farlo. La federazione dovrebbe cominciare ad ipotizzare una idea nuova, come Playoff o Playout. Direi che è difficile concludere il campionato perché le partite rimase sono tante e l’estate non è abbastanza lunga. Si rischia di inficiare anche la prossima stagione e non si può andare certamente oltre una certa data. La Uefa pensa a varie opzioni per le competizioni europee come una final 8 in campo neutro"