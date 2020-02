Rai, Paganini: "La differenza con la Samp l'ha fatta la qualità. Va fatto un plauso alla società..."

Ai microfoni di Radio Gol è intervenuto il giornalista Rai Paolo Paganini che ha detto la sua in merito alle vicende di casa Napoli: "La differenza l’ha fatta la qualità. Gattuso ha inserito Demme e Mertens ed ha ribaltato il risultato. Il Napoli ha trovato il suo equilibrio con Gattuso, è in fase ascendente e può solo migliorare.

PLAUSO ALLA SOCIETA' - "Gattuso ha tanti meriti ma io faccio un plauso anche alla società perché a gennaio sono arrivati Demme e Lobotka, due giocatori importanti per il contesto tattico che vuole Gattuso. Adesso ci sono molte alternative e si possono centrare vari obiettivi. Hysaj mi è piaciuto molto. Elmas è un giocatore che mi ha impressionato, è di livello. Può dare molto al Napoli".

CONFERMA - "Se Gattuso riuscisse a riportate il Napoli in zona Champions e arrivare magari alla finale di Coppa Italia, non vedo perché non dovrebbe essere riconfermato".