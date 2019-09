Rai, Perillo: "Contro il Liverpool uno dei Napoli più belli della storia!"

A Radio Marte è intervenuto Antonello Perillo, giornalista Rai che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Miracolo Sportivo? Lo Scudetto. Il Napoli deve guardare con attenzione alle partite prossime. Se gli azzurri scenderanno in campo con la stessa determinazione vista contro il Liverpool veramente non c’è avversario che tenga.



Lite Lukaku-Brozovic? Lukaku è un grandissimo giocatore come lo è anche Brozovic. Sono giocatori di personalità e quindi sono problemi di gestione del gruppo. Conte come Ancelotti è un allenatore straordinario nella gestione del gruppo. L’Inter è una bella squadra con un super allenatore se fossi un tifoso dell’ Inter sarei comunque tranquillo. I neroazzurri sono una bella squadra ma il Napoli è superiore per la continuità tecnica e anche come cifra tecnica, abbiamo una grandissima batteria di attaccanti



Liverpool? Ho visto martedi al San Paolo uno dei Napoli più belli della storia, una squadra fantastica che ha anche saputo soffrire cedendo il pallino del gioco ai Reds ma poi è riuscito a vincere. Ancelotti si è confermato un grandissimo allenatore di coppe infatti ha indovinato tutti i cambi.



Fabian e Lozano? E’ un grandissimo talento che a mio avviso deve lavorare per trovare le misure per mettere in luce le sue doti in questo ruolo che gli sta facendo fare Ancelotti. Lozano è ancora al 50%, ma resta un crack mondiale. Sono molto ottimista per il futuro di questa squadra"