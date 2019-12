Rai, Varriale: "Reazione e parole di Ancelotti non bastano a giustificare ennesima delusione"

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha scritto un post sui social per commentare il pari di Udine: "L'aspetto piú negativo della partita del Napoli è un primo tempo inaccettabile dopo un ritiro da cui doveva uscire una squadra in grado di aggredire subito la partita. Reazione della ripresa e parole post gara di Ancelotti non bastano a giustificare l' ennesima delusione".