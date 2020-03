Rai, Varriale: "Serie A a 22 squadre? Atto di giustizia, il Benevento deve salire..."

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, è intervenuto a Marte Sport Live: "Serie A a 22 squadre? Sarebbe un atto di giustizia perché se il Benevento non viene promosso in Serie A si tratta di ingiustizia per il campionato che ha fatto. Gattuso si è dimostrato un ottimo allenatore sempre capace di risolvere situazioni complicate. Ora sono curioso di vedere Gattuso in una situazione 'normale' con una squadra che ha potuto costruire e gestire dall'inizio, magari plasmandola con la scelta sul mercato di determinati uomini".