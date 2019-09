Rambaudi: "Llorente è l'attaccante che mancava, Milik non è una prima punta"

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Il Bello del Calcio: "Quando gioca male lo dico, ma quando gioca bene pure va fatto: Mario Rui in questo momento è meglio di Ghoulam, che ancora non sta bene. Llorente? Mancava uno così all'attacco del Napoli. Non si vede, sta lì fermo nell'area di rigore e te la butta dentro. Milik ha altre caratteristiche, più da seconda punta, non è come Llorente. Contro le grandi squadre però secondo me giocherà sempre Mertens, con uno tra Lozano, Milik e Llorente".