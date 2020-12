Rambaudi: "Politano e Lozano spesso hanno cambiato la partita, c'è una differenza con l'Inter"

Roberto Rambaudi, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato durante l’odierna puntata de Il Bello del Calcio: “Il Napoli è la squadra più attrezzata per giocare partite ravvicinate grazie alla sua rosa di alto livello; spesso sia Politano che Lozano sono entrati a partita in corsa e ne hanno cambiato l’andazzo. I napoletani e i nerazzurri sono simili, ma i primi hanno un’identità di gioco, optano anche per un piano di riserva, i secondi invece no”.