Rambaudi promuove i nuovi: "Demme-Lobotka, massimo due tocchi ed ora il gioco scorre veloce"

Nel corso di Canale 21, l'ex giocatore Roberto Rambaudi ha parlato dell'impatto dei nuovi centrocampisti: "Allan e Fabian non sono centrali, ma portatori di palla, Demme è un normalizzatore e velocizza il gioco. Lobotka mi è piaciuto in quell'inizio, gioca semplice, un tocco o due sulla pressione, non si gira come Allan tenendo il pallone, ma scaricando e facendo scorrere la palla. Lui e Demme portano meno palla e velocizzano di più il gioco e gli attaccanti così possono subito andare uno contro uno".