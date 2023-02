Rambaudi: “Spalletti è un fenomeno, ha mentalizzato i giocatori in un aspetto”

L’ex calciatore ed oggi opinionista Roberto Rambaudi , ospite de ‘Il Bello Del Calcio’ su Televomero , ha commentato la vittoria del Napoli contro il Sassuolo e analizzato l’impegno in Champions League contro l’Eintracht Francoforte di domani sera: “ Parole di ADL? Che la Champions sia importante è una cosa ovvia, il Napoli è una squadra che diverte. Quello che conta e che dico da qualche settimana è che il campionato è una preparazione per la Champions. Spalletti ha mentalizzato i giocatori a giocare il campionato come se le partite fossero a eliminazione diretta. Spalletti è un fenomeno della panchina, ha dato dei concetti che poi possono variare anche in base all’avversario che si affronta.

La qualità migliore del Napoli è quella di essere padrone del campo e dominare il gioco. Il Napoli in Champions? Oggi è la più forte per come gioca, è la formazione più europea come mentalità ha sempre giocato a certi livelli nei gironi. Ovviamente nelle gare in 180′ possono venire fuori altri elementi, come l’abitudine dei calciatori a certi contesti. Per me il Napoli, l’ho già detto, può arrivare fino alla finale”.