Rampulla: "Conte farà di tutto per accontentare Di Lorenzo e Kvara se li vedrà convinti"

Michelangelo Rampulla, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Antonio Conte ha spalle molto larghe, tanto per fare un esempio alla Juve, che veniva da due settimi posti, riportò grande entusiasmo immediatamente. Antonio è un ragazzo del Sud e sa cosa ci si aspetta una piazza come Napoli da lui.

Come ci si pone di fronte a casi come Di Lorenzo e Kvara? Cercherà in tutti i modi di convincerli a restare, ma se si dovesse accorgere che i ragazzi rimangono controvoglia o vogliono andare via farà di tutto per accontentarli. Quando si va allo scontro è sempre sbagliato, Conte sa mediare. Poi un allenatore – in generale – se vede un giocatore allenarsi controvoglia e con la testa alla cessione sarebbe sempre meglio cederlo.

Un giocatore che si allena male e che rende al 10% o tira via la gamba, meglio farlo andare a giocare altrove. Paradossalmente meglio prendere un giocatore più scarso ma con voglia rispetto ad uno che rimane scontento”.