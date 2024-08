Raspadori a Dazn: "Conte ci dà fiducia. Sul mio ruolo..."

vedi letture

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro il Parma: "Conte mi sta dando grande fiducia, sicuramente stiamo cercando di entrare nel migliore nei modi nei suoi meccanismi, in quello che ci chiede durante la settimana. Oggi davanti ai nostri tifosi vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto settimana scorsa, dobbiamo ripartire da quella.

Se il mio ruolo è sottopunta? Sono d'accordo in parte con quello che dici, penso che per le mie caratteristiche tecniche tecniche e fisiche sia il ruolo dove posso esprimermi meglio. E' vero anche che il ruolo in cui ho giocato più partite e anche con la Nazionale è quello da prima punta. Sicuramente con caratteristiche diverse da quelle di una punta, ma penso di poterlo fare".