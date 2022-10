Rastelli: "A Cremona classica gara trappola, ecco chi sceglierei in attacco"

"I grigiorossi sono team aggressivo, che gioca uomo su uomo che prova a giocare addosso alle squadre che costruiscono col palleggio".

L'allenatore Massimo Rastelli ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “La sfida con la Cremonese è la classica gara che gli allenatori temono, specie dopo una super prestazione come quella di Amsterdam. Come si affronta e come si fa a non abbassare il livello di concentrazione? Sottolineando il pelo nell’uovo, ovvero mostrando ai propri ragazzi che la squadra non è stata perfetta e che bisogna sempre migliorare. Il Napoli non deve cadere nell’errore di pensare di fare un sol boccone della Cremonese, ma penso che gli azzurri non falliranno. I grigiorossi sono team aggressivo, che gioca uomo su uomo che prova a giocare addosso alle squadre che costruiscono col palleggio, per recuperare e verticalizzare. Anche per questo motivo mi aspetto di nuovo Raspadori in campo, perchè è l’attaccante che lega i reparti e favorisce l’inserimento delle ali”.