Rastelli: "Al Napoli serve continuità, il problema è che non riesce a ripetersi ogni 3 giorni"

Durante 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Massimo Rastelli, ex calciatore del Napoli ed allenatore: "Incassare la fiducia della società è importante per un allenatore - ha detto Rastelli a Radio Crc - adesso al Napoli non resta che trovare continuità di prestazioni e risultati". Infatti secondo Rastelli "Il Napoli non è mai stato capace finora di ripetere la stessa prestazione nel giro di pochi giorni. Per me è una questione di mentalità".